กปช.จต.ร่วม ตร.-ตม.โป่งน้ำร้อนจับต่างด้าวกัมพูชาลอบเข้าราชอาณาจักรไทย

พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อคืนวานนี้ (25 เม.ย.) เวลา 21.30 น. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2) บูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสะตอน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ำร้อน สามารถจับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 2 ราย ได้ที่บริเวณแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ และควบคุมตัวมาตรวจสอบ
จากการตรวจสอบและสอบสวนเบื้องต้น ไม่พบเอกสารแสดงตน หรือเอกสารการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสะตอน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
