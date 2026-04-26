ผบ.ตร.ชื่นชม 3 ตำรวจ กล้าหาญเสียสละปราบกลุ่มมั่วสุมยาเสพติด-ภัยสังคม

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แสดงความชื่นชมและขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นาย สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี, สภ.เมืองปทุมธานี และกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อปราบปรามผู้ที่มั่วสุมค้ายาเสพติด และมีพฤติกรรมเป็นภัยสังคม เพื่อป้องกันภัยและดูแลความสงบเรียบร้อย จนได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ขณะเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด แต่ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ต่อ แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง