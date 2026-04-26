รพ.รามาธิบดีปรับรูปแบบจ่ายยาครั้งละ 3 ด. - งดแจกถุงพลาสติกใส่ยา เริ่ม 28 เม.ย.นี้

เพจเฟสบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital เผยแพร่ ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง มาตรการปรับปรุงรูปแบบการจ่ายยาและการให้บริการ ระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลาง ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอปรับรูปแบบการให้บริการ ดังนี้
1. การจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอกทุกสิทธิการรักษา จากเดิมไม่เกินครั้งละ 2 เดือน เป็นไม่เกินครั้งละ 3 เดือน โดยผู้ป่วยสามารถเลือกรับยาในส่วนที่เหลือผ่านช่องทาง บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ การเดินทางมารับยาด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. งดแจกถุงพลาสติกใส่ยา จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการโปรดนำถุงผ้าหรือภาชนะสำหรับใส่ยามาด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
