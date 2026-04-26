"โสภณ" ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยม-ให้กำลงใจผู้บำบัดรักษายาเสพติด

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ที่ อ.หนองหงส์ และ อ.ลำปลายมาศ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแบบสมัครใจที่ค่ายบำบัดวัดใหม่กระสัง อ.หนองหงส์ และติดตามผลการดำเนินโครงการ รวมถึงให้กำลังใจบุคลากรที่ รพ.หนองหงส์ และ รพ.ลำปลายมาศ
ทั้งนี้ เน้นย้ำถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยทั่วไป โดยทำการแยกผู้ป่วยเสพที่มีอาการ “เคสสีแดง” ซึ่งมีอาการคลุ้มคลั่งออกจากผู้ป่วยทั่วไป ให้อยู่ในห้อง “รวมใจรักศรัทธา” ซึ่งจัดทำพิเศษที่มีความมั่นคงแข็งแรงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัคร “รักศรัทธา” ซึ่งผ่านการอบรมเป็นผู้ช่วยดูแลความปลอดภัยของผู้เสพและผู้ป่วยทั่วไปรวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอีกด้วย มูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ โดย พ.ต.อ.สยาม เกียรติบรรจง กรรมการมูลนิธิฯ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ รพ.ลำปลายมาศ เพื่อสนับสนุนโครงการ “รวมพลังรักศรัทธา” บำบัดยาเสพติดเชิงรุก
ทั้งนี้ เน้นย้ำถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยทั่วไป โดยทำการแยกผู้ป่วยเสพที่มีอาการ “เคสสีแดง” ซึ่งมีอาการคลุ้มคลั่งออกจากผู้ป่วยทั่วไป ให้อยู่ในห้อง “รวมใจรักศรัทธา” ซึ่งจัดทำพิเศษที่มีความมั่นคงแข็งแรงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัคร “รักศรัทธา” ซึ่งผ่านการอบรมเป็นผู้ช่วยดูแลความปลอดภัยของผู้เสพและผู้ป่วยทั่วไปรวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอีกด้วย มูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ โดย พ.ต.อ.สยาม เกียรติบรรจง กรรมการมูลนิธิฯ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ รพ.ลำปลายมาศ เพื่อสนับสนุนโครงการ “รวมพลังรักศรัทธา” บำบัดยาเสพติดเชิงรุก