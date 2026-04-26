เกิดระเบิดบนทางหลวงในโคลอมเบีย ตาย 14 เจ็บกว่า 38 คน คาดเป็นฝีมือกลุ่มฟาร์ก

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ว่า เกิดเหตุระเบิดบนทางหลวงในภูมิภาคที่ไม่สงบ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคลอมเบีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และผู้บาดเจ็บมากกว่า 38 คน นับเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุด ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤษภาคมนี้
ทางการโคลอมเบียกล่าวโจมตีในจังหวัดเคาคา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง และเป็นแหล่งปลูกต้นโคคา ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มต่อต้านของกองกำลังติดอาวุธปฏิวัติโคลอมเบีย (ฟาร์ก) ที่ยุบตัวเองไปแล้ว ซึ่งก่อความรุนแรงทั่วประเทศ
