ผู้ว่าฯ โคราชลงพื้นที่พิมาย มอบแนวทางขับเคลื่อนการท่องเที่ยว สร้างรายได้ยั่งยืน

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่อำเภอพิมาย เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทหินพิมาย แหล่งโบราณสถานสำคัญของชาติ และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมา
การลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามการดำเนินงานด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมมอบแนวทางในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันพบว่า นักท่องเที่ยวนิยมแต่งกายด้วยชุดไทยมาถ่ายภาพคู่กับโบราณสถานและจุดสำคัญต่าง ๆ ภายในอุทยานฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบ Soft Power ของไทยที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
