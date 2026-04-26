กทม.บ่าย 3 นี้ ฝนถล่ม 13 เขต "บางเขน" หนักสุด ปริมาณฝนทะลุ 38.5 มม.

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาวะอากาศผ่านระบบตรวจวัดเรดาร์ เมื่อเวลา 15.20 น. ที่ผ่านมา พบกลุ่มฝนตกลงมาปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวงกว้าง
จากการตรวจสอบพิกัดพบฝนระดับเล็กน้อยถึงปานกลางครอบคลุมพื้นที่ 13 เขต ได้แก่ ห้วยขวาง, จตุจักร, หลักสี่, ลาดพร้าว, บางเขน, วังทองหลาง, บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง, คันนายาว, คลองสามวา, ลาดกระบัง และมีนบุรี โดยกลุ่มฝนมีทิศทางการเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังทิศเหนือ และมีแนวโน้มสถานการณ์คงที่
ทั้งนี้ จากการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสม พบว่า เขตบางเขน มีปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 38.5 มิลลิเมตร ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากถนนลื่นและเผื่อเวลาในการเดินทาง
