ข่าวบิดเบือน! งดน้ำก่อนเจาะเลือดเป็นความเข้าใจผิด แต่ดื่มน้ำเปล่าช่วยร่างกายไม่ขาดน้ำ

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง งดการดื่มน้ำและอาหารก่อนการเจาะเลือดนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบพบว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน
ความเชื่อที่ว่า ก่อนเจาะเลือดต้องงดทั้งน้ำและอาหารนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยมักสับสนกับแนวความคิดของ การงดน้ำงดอาหาร (NPO) ซึ่งใช้สำหรับการผ่าตัดหรือการดมยาสลบ ไม่ได้ใช้กับการเจาะเลือดทั่วในไปทุกกรณี
ข้อเท็จจริงคือ ก่อนเจาะเลือดสามารถดื่มน้ำเปล่าสะอาดได้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อแก้การกระหายและช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ แต่ไม่ควรดื่มมากเกินไป เพราะอาจส่งผลให้ผลตรวจบางรายการคลาดเคลื่อนได้ ส่วนเครื่องดื่มอื่น เช่น ชา กาแฟ น้ำหวาน น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มชูกำลัง ไม่ควรดื่มหากแพทย์สั่งงดอาหารก่อนตรวจ
