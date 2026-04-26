รมว.กห.เปิดภาพประวัติศาสตร์ "ตท.26" ผงาดคุมทัพ ย้ำภารกิจเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “Adul A Day” เผยภาพความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างตนเองกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 26 (ตท.26) ที่ก้าวขึ้นมารับผิดชอบภารกิจสำคัญของประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน โดยระบุว่า แม้จะเป็นความบังเอิญหรือจังหวะชีวิตที่เพื่อนร่วมรุ่น ตท.26 ได้เข้ามารับหน้าที่สำคัญพร้อมกัน ทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และกองทัพอากาศ แต่สิ่งที่เชื่อมโยงทุกคนไว้มากกว่าความเป็นเพื่อน คือหลักยึดในฐานะทหารของแผ่นดิน
พล.ท.อดุลย์ ย้ำว่า ภารกิจหลักคือการดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ อธิปไตย และราชบัลลังก์ พร้อมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยวันนี้ไม่ใช่เพียงการเดินเคียงข้างในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น แต่คือความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงของประเทศด้วยหัวใจเดียวกัน ภายใต้สโลแกน “รวมเป็นหนึ่งจึงชนะ” เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
