สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 2 นี้ มีฝนเล็กน้อยที่พญาไท ดินแดง สะพานสูง ประเวศ

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาวะอากาศผ่านระบบตรวจวัดเรดาร์ เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา พบกลุ่มฝนกำลังอ่อนเบาบางปกคลุมพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบพิกัดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย เขตพญาไท ดินแดง สะพานสูง และประเวศ โดยกลุ่มฝนมีทิศทางการเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออก และมีแนวโน้มสถานการณ์คงที่
ทั้งนี้ จากการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสม พบว่า เขตประเวศ มีปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 8 มิลลิเมตร
