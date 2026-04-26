สพป.ตั้งเป้าปี 69 เสริม-ขยาย-ริเริ่ม เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ต้นแบบ-ขยายผลพัฒนา

นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสถาบันฯ ได้ประชุมประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมาว่า เป็นการประชุมครึ่งปีแรก ถือว่าผลปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย และที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการระยะที่ 5 (พ.ศ. 2571 – 2575) มุ่งเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้
ระยะต่อไป สถาบันฯ ยังคงยึดมั่นในภารกิจสำคัญเพื่อ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยผลการดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา สถาบันฯ สามารถขับเคลื่อนงานได้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านแหล่งน้ำ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 416 ล้านบาท ส่วนปี 2569 สถาบันฯ กำหนดให้เป็นปีแห่งการ เสริม-ขยาย-ริเริ่ม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ต้นแบบและขยายผลการพัฒนา
