"สมศักดิ์" จัดงานฉลองครบรอบวันเกิด 75 ปี "วราวุธ" ร่วมอวยพร เปรยเหมือนอยู่กับครอบครัว

วันนี้ (26 เม.ย.) นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์เกษตรกร และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานฉลองครบรอบวันเกิด อายุ 75 ปี ที่อาคารโดมสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมีนักการเมือง อาทิ นายนิกร จำนง นายจองชัย เที่ยงธรรม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สส.สุพรรณบุรี สังกัดพรรคภูมิใจไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ประธานวิปรัฐบาล รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนชาวอ่าวทอง ร่วมงานจำนวนมาก
นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นตัวแทนผู้ร่วมงานกล่าวอวยพรนายสมศักดิ์ พร้อมกล่าวว่า รู้สึกเหมือนได้กลับมายืนอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง ได้กลับมาทำงานกับนายสมศักดิ์ และน้อง ๆ รู้สึกอบอุ่นอย่างมาก นึกถึงสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา ผู้เป็นบิดา ที่ไม่ว่าไปทำงานที่ไหนจะต้องมีนายสมศักดิ์อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่เสมอ เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ ร่มโพธิ์ร่มไทร ของจังหวัดอ่างทองที่ดูแลลูกหลาน มิตรสหาย และชาวอ่างทองมาตลอดหลายสิบปี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในรัฐบาลนี้และรัฐบาลหน้าจะได้มารวมตัวกันที่นี่อีกครั้ง ในโอกาสอื่นที่ไม่ใช่งานวันเกิด
