สเปนย้ำ! เป็นสมาชิกที่น่าเชื่อของนาโต หลังสหรัฐฯ ขู่ระงับสมาชิกปมไม่หนุนสู่อิหร่าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงนิโคเซีย ประเทศไซปรัส ว่า นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ผู้นำสเปน ย้ำว่า สเปนเป็น สมาชิกที่น่าเชื่อถือ ขององค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) หลังมีรายงานว่า สหรัฐฯ กำลังพิจารณาระงับสมาชิกภาพ เนื่องจากสเปนปฏิเสธที่จะสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน

นอกจากนี้ สหรัฐฯ อาจทบทวนจุดยืนเกี่ยวกับหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ เพื่อตอบโต้เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ที่ไม่ให้การสนับสนุนในสงครามด้วย