มูลนิธิ-สมาคมฯ ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

วันนี้ (26 เม.ย.69) เวลา 10.00 น. มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดดอนเมือง วัดอรุณราชวราราม วัดโกมุทพุทธรังสี กรุงเทพมหานคร วัดวีระโชติธรรมาราม จ.ฉะเชิงเทรา วัดต้นธงชัย จ.ลำปาง วัดบางพลีใหญ่กลาง จ.สมุทรปราการ วัดสันต้นเปา จ.เชียงใหม่ วัดสายไหม จ.ปทุมธานี วัดหนองงูเหลือม จ.ชลบุรี วัดเขาพนมไตย์ จ.นครศรีธรรมราช ที่สวดพระพุทธมนต์
รอบเวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา บริษัท โกลบอล แมช คีย์ พาร์ทเนอร์ ซัพพลาย จำกัด มูลนิธิการกุศลและวัฒนธรรมจงไทชันแห่งประเทศไทย ครอบครัวปัณฑ์ศิริโรจน์ ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์จากวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จ.สุโขทัย วัดไผ่ล้อม จ.ตาก วัดพังม่วง วัดลานคา จ.สุพรรณบุรี วัดเสาหิน วัดบัวทอง จ.พิษณุโลก วัดโบสถ์ วัดคุ้งยางใหญ่ จ.สุโขทัย วัดโคกเดื่อ จ.นครสวรรค์ สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
จากนั้น เวลา 17.00 น. ชมรมเพลินไทยสมัยนิยม สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย บริษัท จอมทรักษ์ จำกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์ใน จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ วัดท่าไม้เหนือ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดคลองโพธิ์ วัดโพธิ์ชัยศรี วัดท่าปลา วัดท่าแฝก วัดปากลี วัดสิงห์คอมพัฒนา สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 19.00 น. กรมแพทย์ทหารเรือ มูลนิธิพุทธจตุรพิธพรชัย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์จากวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร และวัดเจ็ดยอด จ.เชียงราย สวดพระอภิธรรม
