โพลชี้ ปชช.คาดหวัง รมว.พลังงาน แก้ปัญหาพลังงานระดับโครงสร้าง เผยราคาอย่างโปร่งใส

ดร.ชาญวิชย์ อริยาวรนันต์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่อง สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติทั้งสิ้น 1,259 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 22–25 เมษายน พ.ศ.2569 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง ผลงานเชิงนโยบายกับการรับรู้ของสาธารณะ ในบริบทของปัญหาพลังงานซึ่งเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง
ด้านความคาดหวังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่แสดงความต้องการอย่างชัดเจนต่อการแก้ไขปัญหาพลังงานในระดับโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดราคาพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 89.6 สะท้อนให้เห็นว่าพลังงานมิได้เป็นเพียงสินค้าเชิงเศรษฐกิจ หากแต่เป็นต้นทุนชีวิตที่ประชาชนรับรู้และประเมินผลการทำงานของรัฐโดยตรง
นอกจากนี้ การเรียกร้องให้มีการเปิดเผยโครงสร้างราคาพลังงานอย่างโปร่งใสในระดับร้อยละ 84.3 ตอกย้ำถึงความต้องการด้านความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบพลังงาน ขณะที่การควบคุมกำไรของธุรกิจพลังงานและการปฏิรูปทั้งระบบได้รับการสนับสนุนในระดับสูงเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าประชาชนมิได้ต้องการเพียงการแก้ไขเฉพาะหน้า แต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างแท้จริง
