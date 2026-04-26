ยูเครนอ่วม! รัสเซียโจมตีหนักต่อเนื่องด้วยขีปนาวุธ-โดรน ดับแล้ว 8 เจ็บหลายสิบคน

ทางการท้องถิ่นของยูเครน รายงานว่า รัสเซียโจมตีเมืองดนิโปร ทางตอนกลางของยูเครนครั้งใหญ่ด้วยขีปนาวุธและโดรนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่ 24 เมษายน ที่่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น โดยขีปนาวุธและโดรนถล่มใส่บ้านเรือน ธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 คน และบาดเจ็บอีกหลายสิบคน ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพัง
นอกจากนี้ ขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียยังพุ่งเป้าไปที่เมืองเชอร์นิฮิฟ ทางตอนเหนือ รวมทั้งเมืองโอเดสซา และเมืองคาร์คิฟด้วย ซึ่งกองทัพยูเครน ระบุว่า สามารถยิงสกัดโดรนรัสเซียได้เป็นส่วนใหญ่จากทั้งหมดกว่า 600 ลำ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายวันที่ผ่านมา
ด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน เปิดเผยว่า การโจมตีระลอกล่าสุดนี้กินเวลานานเกือบตลอดทั้งคืน
