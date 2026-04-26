ปชน.ประชุมใหญ่วันนี้ ย้ำทำงานทางความคิดให้เข้มข้น - คุยปัญหาอนาคตประเทศ

วันนี้ (26 เม.ย.) พรรคประชาชนจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2569 โดยมีแกนนำพรรค เช่น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค นายวีระยุทธ์ กาญจนชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรค นายศรายุทธิ์ ใจหลัก อดีตเลขาธิการพรรค นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรค สส. และสมาชิกพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายณัฐพงษ์ กล่าวเปิดการประชุมว่า วันนี้เป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างเป็นทางการ ได้พูดคุยถึงปัญหาและอนาคตของประเทศ ว่าพรรคประชาชนจะทำอย่างไรให้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าอย่างแท้จริง โดยยอมรับว่า สิ่งที่จะนำเสนอต่อสังคม 3 อย่างคือ บุคลากร การทำงานของพรรคและอุปสรรคที่สำคัญของประเทศ รวมถึง 4 หมุดหมายที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2569
ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ 10 สส. ที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อในสภาผู้แทนราษฎร ความชัดเจนที่สองคือ คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่จะนำเสนอในระเบียบวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ พรรคประชาชนจะเดินหน้าทำงาน ทั้งในระดับพื้นที่และกระแสสังคมอย่างเข้มข้น ให้คำมั่นสัญญากับเพื่อนสมาชิกทุกคนว่า คณะกรรมการบริหารพรรค ผู้บริหารของพรรคจะเน้นการทำงานทางความคิดให้เข้มข้น ทั้งภายในพรรคและภายนอกพรรคอย่างต่อเนื่องต่อไป
