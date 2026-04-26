รบ.ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น ศก.ต่อเนื่อง "ไทยช่วยไทยพลัส" เฟส 2 ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้

รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง สั่งเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ภายใต้ชื่อ ไทยช่วยไทยพลัส โดยปรับเกณฑ์ใหม่เพิ่มสัดส่วนความช่วยเหลือเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
สำหรับโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ในเฟส 2 นี้ รัฐบาลได้ปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน จากเดิมสัดส่วนการจ่ายแบบ 50:50 เปลี่ยนเป็นรัฐบาลสนับสนุน 60% และประชาชนจ่ายเพียง 40% โดยมีเป้าหมายเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาวผ่านรูปแบบการทยอยจ่าย เปิดลงทะเบียน ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 เริ่มใช้สิทธิ์ (ดีเดย์) 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
สำหรับโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ในเฟส 2 นี้ รัฐบาลได้ปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน จากเดิมสัดส่วนการจ่ายแบบ 50:50 เปลี่ยนเป็นรัฐบาลสนับสนุน 60% และประชาชนจ่ายเพียง 40% โดยมีเป้าหมายเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาวผ่านรูปแบบการทยอยจ่าย เปิดลงทะเบียน ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 เริ่มใช้สิทธิ์ (ดีเดย์) 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป