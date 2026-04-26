ญี่ปุ่นยังเผชิญไฟป่ารุนแรงในอิวาเตะ ผู้คนกว่า 3.2 พันครัวเรือน ต้องอพยพหนี

จากสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง แถบเทือกเขาจังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 4,300 ไร่ และอาคารอย่างน้อย 8 แห่ง ถูกเผาทำลาย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องขอให้ประชาชนกว่า 3,200 คน อพยพออกจากบ้านเรือนนั้น
วันนี้ (26 เม.ย.) นักผจญเพลิงญี่ปุ่นหลายร้อยคนยังต่อสู้กับไฟป่า ที่ยังลุกไหม้รุนแรงต่อเนื่อง กลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากหุบเขาใกล้เมืองโอสึจิ และส่งกลิ่นไปไกลถึง 30 กิโลเมตร ในขณะที่รถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำเพื่อสกัดไฟป่าที่กำลังลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชน
การปฏิบัติการดับไฟป่าในครั้งนี้ มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 1,300 คน จากนอกพื้นที่สมทบด้วยเจ้าหน้าที่จากกองกำลังป้องกันตนเองและเฮลิคอปเตอร์ประมาณ 12 ลำ ด้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่า สภาพอากาศที่แห้งแล้งขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
วันนี้ (26 เม.ย.) นักผจญเพลิงญี่ปุ่นหลายร้อยคนยังต่อสู้กับไฟป่า ที่ยังลุกไหม้รุนแรงต่อเนื่อง กลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากหุบเขาใกล้เมืองโอสึจิ และส่งกลิ่นไปไกลถึง 30 กิโลเมตร ในขณะที่รถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำเพื่อสกัดไฟป่าที่กำลังลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชน
การปฏิบัติการดับไฟป่าในครั้งนี้ มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 1,300 คน จากนอกพื้นที่สมทบด้วยเจ้าหน้าที่จากกองกำลังป้องกันตนเองและเฮลิคอปเตอร์ประมาณ 12 ลำ ด้านเจ้าหน้าที่กล่าวว่า สภาพอากาศที่แห้งแล้งขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า