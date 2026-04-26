"ดร.เจษฎ์" ยันการยกเลิก MOU44 ไม่ต้องผ่านสภาฯ รบ.สามารถยกเลิกได้เลย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวนิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ กล่าวถึงกรณีการยกเลิก MOU 44 ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กัมพูชาและรัฐบาลไทยหลายยุคหลายสมัย ได้ร่วมมือกันละเมิดข้อตกลงดังกล่าวมาตลอด โดยเฉพาะฝั่งกัมพูชาที่มีการละเมิด MOU 43 ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งเดิมที MOU 44 เป็นเพียงการร่างข้อตกลงที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มคนที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก พร้อมปฏิเสธวาทกรรมที่ว่า การมี MOU ทั้งสองฉบับนี้ดีกว่าไม่มีนั้น เป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่อย่างใด

รศ.ดร.เจษฎ์ ยังกล่าวถึงข้อกังวลทางกฎหมายที่หลายฝ่ายระบุว่า การยกเลิกจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ โดยยืนยันว่า ไม่ต้องเข้าสภาฯ รัฐบาลสามารถยกเลิกไปได้เลย เนื่องจาก MOU ทั้งสองฉบับนี้ ไม่เคยผ่านการพิจารณาของสภาฯ มาตั้งแต่แรก และไม่เคยมีผลผูกพันทางกฎหมายในประเทศ ซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลมีอำนาจในการยกเลิกได้ทันที