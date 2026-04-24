ราคาทองครั้งที่ 21 ลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 16:32 (ครั้งที่ 21) ลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 71,750.00 บาท ขายออก 71,950.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 70,312.08 บาท ขายออก 72,750.00 บาท