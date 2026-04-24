NARIT เผยกรุงเทพฯ เตรียมรับ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ครั้งแรกของปี 27 เม.ย.นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ NARIT เปิดเผยว่า ช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2569 ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับพื้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบปี โดยเริ่มจากพื้นที่ใต้สุดของประเทศที่ อ. เบตง จ. ยะลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา และไล่ลำดับขึ้นไปทางเหนือเรื่อย ๆ จนสิ้นสุดที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
สำหรับกรุงเทพมหานครนั้น จะเกิดดวงอาทิตย์ตั้งฉากครั้งแรกของปี ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 12:16 น. เวลาดังกล่าว หากสังเกตวัตถุที่อยู่กลางแจ้ง เงาจะอยู่ด้านใต้ของวัตถุพอดี เสมือนไร้เงา ผู้สนใจสามารถร่วมสังเกตการณ์ แต่ขอให้ระมัดระวังการอยู่กลางแจ้งในสภาพอากาศร้อนจัด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้
