สลด! พบกระทิงป่าถูกบ่วงสลิงรัดคอที่เขาใหญ่ จนท.เร่งกู้ชีพ แต่สุดยื้อชีวิต

นายยศสวัสดิ์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนจาก นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรณีพบกระทิงป่าได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกบ่วงสลิงรัดบริเวณลำคอติดกับต้นไม้ โดยเหตุการณ์นี้ได้รับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นจากกำนันตำบลโป่งตาลอง
นางสาวรัชนี โชคเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 08.25 น. ของวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ขญ.24 (โป่งตาลอง) ได้เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานฯ ประมาณ 300 เมตร พบกระทิงป่า (เพศผู้) ติดกับดักบ่วงสลิงในสภาพอิดโรย จึงได้ประสานทีมสัตวแพทย์จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเข้าตัดบ่วงสลิงและประเมินอาการ พบว่ากระทิงอยู่ในสภาวะวิกฤต ร่างกายอ่อนแรงอย่างรุนแรง เนื่องจากบ่วงสลิงรัดแน่นบริเวณลำคอมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนและระบบหายใจล้มเหลว แม้ทีมเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์จะพยายามกู้ชีพอย่างสุดความสามารถ แต่กระทิงตัวดังกล่าวได้ล้มลงในเวลาต่อมา
