จีนย้ำสัมพันธ์ไทยเหมือนพี่น้อง เจรจาเปิดช่องแคปฮอร์มุชนึกถึงไทยแน่นอน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงถึงผลการหารือกับ นายหวัง อี้ รมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ขอให้จีนช่วยหากได้ไปเจรจาการเปิดช่องแคปฮอร์มุช เรื่องการบริหารการจัดส่งพลังงาน น้ำมันดิบ ก๊าซ ก็ขอให้นึกถึงประเทศไทยรวมไปในบริบทการเจรจาด้วย เพราะเส้นทางการเดินเรือต่างๆ จากตะวันออกกลางไปประเทศจีนต้องมีส่วนที่ผ่านประเทศไทย
ทั้งนี้ นายหวัง อี้ กล่าวว่า ขออย่าได้กังวล เพราะไทยและจีนมีความสัมพันธ์เปรียบเสมือนพี่น้องกัน
