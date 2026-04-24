หัวหน้า ปชป.ชี้การตั้ง กก.บริหารพรรคคนใหม่แทน "วีระพงษ์" ไม่ใช่วาระด่วน

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการคัดเลือก สส. ของพรรคประชาธิปัตย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ จำนวน 2 คณะ ที่พรรคได้รับ คือ กมธ.การสาธารณสุข และ กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ว่า ก่อนหน้านี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือและตกลงให้ นายสกลธี ภัทธิยกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค และนายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช ไปทำหน้าที่ดังกล่าว ส่วนใครจะทำหน้าที่ประธาน กมธ. คณะใดนั้น ขอหารือกันอีกครั้ง
นายชัยวุฒิ ยังกล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่ 25 เมษายนนี้ ว่า เป็นการประชุมตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด และเป็นวาระปกติ ที่ไม่มีส่วนของการตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลง หลังจากนายวีระพงษ์ ประภา ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค เนื่องจากเกิดขึ้นภายหลังการกำหนดวาระ และไม่สามารถแจ้งไปยัง กกต. ได้ทัน
อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค มองว่า ยังไม่ใช่วาระเร่งด่วน จึงยังไม่พิจารณาแต่งตั้งใครทำหน้าที่ดังกล่าว
