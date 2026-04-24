ข่าวปลอม อย่าแชร์! พบแก๊งมาเฟียญี่ปุ่นอยู่ไทยกว่า 10 ปี ด้วยวีซ่านักศึกษา ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า พบแก๊งมาเฟียญี่ปุ่นที่ซอยธนิยะ อยู่ไทยนานกว่า 10 ปี ด้วยวีซ่านักศึกษานั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
จากกรณีข้างต้นนั้น ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงตามที่มีการกล่าวอ้างแล้ว ไม่พบว่า มีแก๊งมาเฟียญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในไทยด้วยวีซ่านักศึกษาแต่อย่างใด โดยในพื้นที่ดังกล่าวตรวจพบเฉพาะการกระทําความผิดในลักษณะของการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่ง สตม. ได้ดําเนินคดีกับทั้งผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนต่างด้าวและนายจ้างแล้ว
