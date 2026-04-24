กยศ.เปิดโอกาสผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ งดฟ้องคดีทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาให้ผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินมาชำระหนี้ที่ค้างชำระ เพื่อไม่ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินคดีต่อศาล

นอกจากนี้ กยศ. ยังเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ กยศ. ซึ่งหากผู้กู้ยืมเงินทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์แล้ว กยศ. จะงดการฟ้องคดีทันที