สหรัฐฯ คว่ำบาตร "ก๊ก อาน" สว.กัมพูชา ตัวการใหญ่คุมฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์

สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร ก๊ก อาน สมาชิกวุฒิสภากัมพูชา พร้อมขึ้นบัญชีดำบุคคลและนิติบุคคลในเครือข่ายอีก 28 ราย
OFAC ระบุในแถลงการณ์ว่า ก๊ก อาน เป็นตัวการใหญ่คุมฐานที่ตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั่วกัมพูชา โดยเครือข่ายมิจฉาชีพกลุ่มนี้ได้หลอกลวงเงินจากเหยื่อชาวอเมริกันไปแล้วหลายล้านดอลลาร์ ภายใต้การคุ้มครองของก๊ก อาน และเครือข่ายสายสัมพันธ์ทางการเมือง
ทั้งนี้ กลุ่มมิจฉาชีพจะใช้วิธีตีสนิทผ่านความสัมพันธ์แบบเพื่อน หรือเชิงชู้สาว เพื่อล่อลวงให้ชาวอเมริกันโอนเงินในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอ้างว่าจะนำไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่สุดท้ายกลับเชิดเงินหนีไปทั้งหมด
