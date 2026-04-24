กรมคุกแจงกรณีคลิปเสียง'แป้ง นาโหนด'แฉคุกบางขวาง ยันระบบควบคุมเข้มงวด ไร้มือถือในเรือนจำ

เพจกรมราชทัณฑ์ โพสต์ระบุว่า กรณีคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการสื่อสารผ่านระบบบริการญาติที่ถูกต้องตาม ระเบียบ พร้อมโชว์ความพร้อมในการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อความเชื่อมั่นของสังคม
กรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำกลางบางขวาง ผลการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า คลิปเสียงดังกล่าว เป็นกรณีที่ญาติแอบลักลอบบันทึกเสียง ขณะใช้บริการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Line ซึ่งเป็นบริการที่เรือนจำจัดให้มีขึ้นตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ติดต่อกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ลดความเครียด ในช่วงการคุมขัง อำนวยความสะดวกแก่ญาติ ลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางของญาติที่อยู่ห่างไกล ภายใต้การ ควบคุมและตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรณีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปตามมาตรา 74 แห่ง พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นสิ่งของมีไว้ใช้ในราชการ รวมถึงเพื่อการฝึกอบรมและการศึกษาของ ผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า ไม่มีสิ่งของต้องห้าม โทรศัพท์มือถือ หรือการใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสารในลักษณะผิดระเบียบภายในเรือนจำ การควบคุมสิ่งของต้องห้ามเรือนจำได้ดำเนิน มาตรการตรวจค้นและควบคุมสิ่งของต้องห้ามอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบและข้อกำหนดของกรมราชทัณฑ์ และ กระทรวงยุติธรรม กรณีการยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นฎีกาต่อศาลจังหวัดพัทลุง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ศาลฎีกา โดยกระบวนการพิจารณาคดี การพิจารณาโทษ การยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาของผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวาง ได้รับความร่วมมือกับสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิยื่นเรื่องราวร้องทุกข์หรือ เรื่องราวใดๆ เพื่อขอความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีได้ตามช่องทางและกระบวนการที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักความเป็นธรรมและความโปร่งใส่ หากมี
ข้อร้องเรียน กรมราชทัณฑ์ยินดีให้หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้ กรณีการขอย้ายเรือนจำ การพิจารณาดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบและดุลพินิจของทางราชการ การพิจารณาย้ายผู้ต้องขังจะให้ความสำคัญกับ “ความเหมาะสมและความมั่นคงปลอดภัย” เป็นลำดับแรก รวมถึง พิจารณาจากพฤติกรรมและการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อให้การบริหารจัดการภายในเรือนจำทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกัน
กรมราชทัณฑ์พร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในทุกประเด็น และจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบอย่างตรงไปตรงมา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน โดยยึดถือประโยชน์ของ ทางราชการและความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นสำคัญ