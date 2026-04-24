GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 797 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (23 เม.ย.) จุดความร้อนของไทยยังคงลดลง พบ 797 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 298 จุด พื้นที่เกษตร 191 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 180 จุด พื้นที่เขต สปก. 64 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 56 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 8 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมาร์ 3,258 จุด เวียดนาม 424 จุด ลาว 395 จุด กัมพูชา 388 จุด #มาเลเซีย 85 จุด