สหรัฐฯ เปลี่ยนกฎขอวีซ่าบางประเภท ต้องตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบัญชีโซเชียลให้เป็นสาธารณะ

เพจทางการ U.S. Embassy Bangkok โพสต์ระบุว่า การสมัครวีซ่าประเภท A-3, C-3 (กรณีเป็นลูกจ้างทำงานในบ้าน), G-5, H1-B, H-3, H-4 ซึ่งเป็นผู้ติดตามของ H-1B และ H-3, F, M, J, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T หรือ U ทุกท่าน ต้องปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดเป็นแบบสาธารณะ (Public) สำหรับการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนและคุณสมบัติในการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ หากไม่ปฏิบัติตาม การพิจารณาวีซ่าของท่านจะล่าช้า
ทั้งนี้ หน่วยงานได้ใช้ข้อมูลทุกแหล่งที่มีอยู่ในการคัดกรองและตรวจสอบผู้ยื่นขอวีซ่า เพื่อระบุผู้ที่ไม่สามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ รวมถึงผู้ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติหรือความปลอดภัยสาธารณะ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบผู้สมัครวีซ่าทุกคนอย่างละเอียด
การพิจารณาวีซ่าทุกกรณีถือเป็นการตัดสินใจด้านความมั่นคงแห่งชาติ สหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงในกระบวนการออกวีซ่า เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ที่ยื่นขอเข้าประเทศไม่มีเจตนาที่จะก่ออันตรายต่อประชาชนอเมริกันหรือผลประโยชน์ของชาติ และผู้สมัครทุกคนสามารถพิสูจน์คุณสมบัติในการขอวีซ่าได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงมีเจตนาจะทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการเข้าประเทศ