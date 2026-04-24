รฟท.ปรับระยะเวลาจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า จาก 180 วัน เหลือ 90 วัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งปรับลดระยะเวลาการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า
จากเดิม 180 วัน ก่อนวันเดินทาง เหลือ 90 วัน สำหรับขบวนรถที่มีการสำรองที่นั่งทุกขบวน เพื่อให้การบริหารจัดการที่นั่งโดยสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารในปัจจุบัน
ทั้งนี้ จากการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการสำรองที่นั่งผ่านระบบ D-Ticket อย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้โดยสารจำนวนมากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง หรือยกเลิกตั๋วในสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีการจองล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ที่นั่งถูกกันไว้โดยไม่เกิดการใช้งานจริง และกระทบต่อผู้โดยสารรายอื่นที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง แต่ไม่สามารถสำรองที่นั่งได้
การรถไฟฯ จึงปรับลดระยะเวลาการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าเหลือ 90 วัน เพื่อช่วยให้ระบบ
การสำรองที่นั่งสะท้อนความต้องการเดินทางที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชน และลดปัญหาการจองแล้วไม่ใช้สิทธิ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่นั่งโดยสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการโดยรวม
หลักเกณฑ์การจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า สำหรับขบวนรถเชิงพาณิชย์ประเภทขบวนรถเร็ว ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 90 วัน ก่อนวันเดินทาง โดยระยะเวลาการจองจะพิจารณาตามระยะทางของการเดินทางในแต่ละเส้นทาง ทั้งนี้ ระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารจะคำนวณระยะทางให้โดยอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
รฟท. เชื่อมั่นว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และตอบสนองต่อความต้องการเดินทางของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น