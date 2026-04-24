“วัชรพล”จี้ปฏิรูปกองทุนกีฬา 4 พันล้าน ชี้ระบบล่าช้า-ไร้ยุทธศาสตร์

นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย อภิปรายในสภาฯ ถึงรายงานประจำปีของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยสะท้อนปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณ พร้อมเสนอแนวทางยกระดับวงการกีฬาไทยอย่างเป็นระบบ
นายวัชรพล ระบุว่า กีฬามีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความสุข ความสามัคคี และสะท้อนระดับการพัฒนาของประเทศ โดยยกตัวอย่างประเทศชั้นนำในเอเชียอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ที่ใช้กีฬาเป็นหนึ่งในเครื่องมือแสดงศักยภาพของชาติ
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีงบประมาณปีละกว่า 4,000 ล้านบาท จากภาษีบุหรี่และสุรา กลับยังเผชิญปัญหาสำคัญ ทั้งการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ขั้นตอนเบิกจ่ายยุ่งยาก และการสนับสนุนไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการแข่งขัน ทำให้สมาคมกีฬาและระดับจังหวัดได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
สส.นครราชสีมา ยังตั้งข้อสังเกตว่า โครงสร้างการบริหารกองทุนที่มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจำนวนมาก ยังขาดการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนากีฬาไทยตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งผลให้การใช้งบประมาณจำนวนมากไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร
พร้อมกันนี้ เสนอให้รัฐบาลมองกีฬาเป็นมากกว่าการสร้างชื่อเสียง แต่เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้ประเทศ โดยเสนอแนวคิดบูรณาการลีกกีฬาภายในประเทศ เช่น ฟุตบอล ให้เป็นระบบเดียว พร้อมสนับสนุนงบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนานักกีฬาไปสู่ระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ ยังเสนอให้กองทุนฯ ทำความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถาบันฝึกกีฬา เช่น โรงเรียนที่มีศักยภาพด้านกีฬา เพื่อสร้างนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระจายศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาไปยังภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทย
ทั้งนี้ นายวัชรพลเรียกร้องให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ “คิดนอกกรอบ” และเร่งกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการตั้งรับหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น