อุทยานฯ ตาดหมอก รุดดับไฟกลางป่าห้วยน้ำเดื่อ มุ่งเป้าภารกิจ Smart Patrol สกัดภัยไฟป่า

นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก (สังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11) ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลางยกระดับความเข้มข้นในการพิทักษ์ป่าผ่านระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เพื่อเฝ้าระวังไฟป่าและการกระทำผิดกฎหมายในช่วงฤดูกาลเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจส่วนกลางได้สนธิกำลังเดินเท้าเข้าตรวจสอบพื้นที่เชิงรุก ณ บริเวณป่าห้วยน้ำเดื่อ ท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าลึกที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
จากการปูพรมตรวจลาดตระเวน เจ้าหน้าที่พบเหตุการณ์สำคัญบริเวณจุดพิกัดดังกล่าว โดยตรวจพบ "ตอไม้ที่ยังมีควันไฟคุกรุ่น" ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นต้นเพลิงที่ลุกลามกลายเป็นไฟป่ารุนแรงได้เนื่องจากสภาพอากาศและเชื้อไฟในพื้นที่
เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าดำเนินการ "ดับไฟจนสนิท" พร้อมทำแนวกันไฟโดยรอบในจุดดังกล่าวทันที เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดไฟป่าได้ทันท่วงที ทั้งนี้ จากการตรวจสอบโดยรอบอย่างละเอียด ไม่พบตัวผู้กระทำผิดหรือการบุกรุกแผ้วถางเพิ่มเติม
นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานฯ เน้นย้ำว่าการใช้ระบบ Smart Patrol ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามข้อมูลและระบุจุดเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ ภารกิจครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างของการทำงานเชิงรุกที่ช่วยยับยั้งความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะขยายวงกว้าง
ทางอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รอบแนวเขตอุทยานฯ ช่วยเป็นหูเป็นตา และหลีกเลี่ยงการจุดไฟในเขตป่า เพื่อรักษาผืนป่าตาดหมอกให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป