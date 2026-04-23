สนธิกำลังพร้อมเฮลิคอปเตอร์จาก ทส.เข้าดับไฟป่าแก่งกระจาน

จากสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) และไฟป่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการเกิดไฟป่าลุกลามในพื้นที่ใกล้เคียง
วันนี้ (23 เม.ย.) นายนิทัศน์ นุ่นสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า วันนี้ (23 เม.ย.) ได้รับรายงานจากนายศักดิ์นเรนทร์ อยู่สมบูรณ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน (ตอนบน) ในการปฏิบัติงานดับไฟป่าและทำแนวกันไฟในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
โดยสถานการณ์ไฟป่าบริเวณชุมชนแม่คะเมยบน หมู่ 4 บ้านท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ยังคงมีไฟลุกลาม พบจุดความร้อนในบริเวณจำนวน 3 จุด เจ้าหน้าที่ภาคพื้นสนธิกำลังแบ่งออกเป็น 5 ชุด ดังนี้ 1. ชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, ชุดเฝ้าระวังไฟป่า เข้าทำแนวกันไฟบริเวณสันเขาห้วยใหญ่ 2. ชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, ชุดเฝ้าระวังไฟป่า เข้าทำแนวกันไฟบริเวณห้วยใหญ่ 3. ชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เข้าทำแนวกันไฟบริเวณเหมืองพระ 4. ชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน (ตอนบน), เครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) บ้านห้วยรางโพธิ์ เข้าทำแนวกันไฟบริเวณ ห้วยรางโพธิ์ และ 5. ชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, สถานีควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน (ตอนบน) ประจำจุดบัญชาการ บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ รวมทั้งสิ้น 52 นาย ที่ร่วมปฎิบัติการเข้าทำแนวกันไฟและดับไฟป่า
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ยังได้มีเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมปฎิบัติการตักน้ำเพื่อดับไฟด้วย โดยมีแหล่งน้ำสำหรับปฏิบัติการบินตักน้ำซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดไฟป่า ประมาณ 3-4 กิโลเมตร จำนวน 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง (ห่างจากจุดไฟป่าประมาณ 3 กิโลเมตร) และอ่างเก็บน้ำห้วยรางโพธิ์ ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง (ห่างจากจุดไฟป่าประมาณ 2 กิโลเมตร) ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดยังคงอยู่ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าปล้อง เพื่อช่วยกันทำแนวกันไฟและดับไฟป่าให้สำเร็จต่อไป