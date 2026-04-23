รพ.จุฬาภรณ์ฯ แจ้งปรับรูปแบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ เป็นไม่เกินครั้งละ 2 เดือน/ครั้ง

เพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ระบุว่า เรียน ผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สืบเนื่องจากนโยบายการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ที่พิจารณาจ่ายยาครั้งละไม่เกิน 1 เดือนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างเพียงพอและต่อเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลาง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้รับบริการ จึงขอปรับรูปแบบการให้บริการจากเดิมไม่เกิน 1 เดือน เป็น ไม่เกินครั้งละ 2 เดือน/ครั้ง โดยท่านสามารถรับบริการ Refill ยา ได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือมารับที่โรงพยาบาล
เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
หมายเหตุ: ก่อนวันนัดหมาย รับยา Refill 1 วัน จะมี SMS แจ้งเตือนนัดหมายถึงท่าน เพื่อกรอกฟอร์มยืนยันการรับยาตามนัด และยืนยันที่อยู่จัดส่งยา (กรณียาสามารถส่งไปรษณีย์ได้)
สแกน QR สำหรับข้อมูลขั้นตอนบริการรับยาเพิ่มเติม (Refill) ตามนัดหมายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือคลิก>> https://chulabhornchannel.cra.ac.th/infomation/68431/