รมว.ทส.ห่วงใย จนท.ไฟป่าฯ ลื่นล้มกิ่งไม้ทิ่มตาขณะดับไฟ สั่งดูแลสวัสดิการ-ค่ารักษาพยาบาลเต็มที่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้แสดงความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานฯ เร่งติดตามอาการและอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล พร้อมดูแลด้านสวัสดิการอย่างใกล้ชิดและดีที่สุด
นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2569 นายไตรภพ สุพนาลัย เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า (บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ) ประจำสถานีควบคุมไฟป่าออบขาน ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าตามจุดความร้อน (Hotspot) และจากการลาดตระเวนตรวจพบ บริเวณดอยสนหลวง รอยต่อบ้านห้วยเสี้ยวกับบ้านแม่ขนิลใต้ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ใช้เครื่องเป่าลมทำแนวกันไฟจนถึงเวลาประมาณ 12.08 น. ได้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มเข้าไปในกอไผ่ ส่งผลให้กิ่งไผ่ทิ่มเข้าที่ดวงตาและมีเศษไม้ค้างอยู่ภายในลูกตา เจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติงานจึงได้เร่งให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและประสานรถพยาบาลฉุกเฉิน (1669) เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงทันที
ภายหลังได้รับรายงาน นายสมนึก ท้าวพา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.16 (เชียงใหม่) ได้เร่งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลหางดงในการเตรียมความพร้อมรับตัวผู้ป่วย จัดทำบัตรประจำตัว และอำนวยความสะดวกในการส่งต่อรักษาล่วงหน้า โดยขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้รับการทำแผลเบื้องต้น ณ ห้องฉุกเฉิน และอยู่ระหว่างการดูแลของจักษุแพทย์อย่างใกล้ชิด
นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ได้เน้นย้ำว่าภารกิจดับไฟป่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ท่านจึงมีความเป็นห่วงและฝากส่งกำลังใจมายังผู้บาดเจ็บและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่ โดยกำชับให้กรมอุทยานฯ ดูแลเรื่องสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ ตามระเบียบอย่างเต็มที่ และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดถือความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งในระหว่างการปฏิบัติภารกิจด้วย