CIB เปิดปฏิบัติการตรวจค้น 7 จุด จับผู้ต้องหาคดี“ลวง อุ้ม ปล้น” 8 ราย

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงการบุกรวบขบวนการ "มาเฟียอันดามัน" รวม 8 ราย ปมแค้นส่วนตัววางแผนจัดฉากล่อลวงอดีตสามีมาซื้อรถเพื่อปล้นทรัพย์กลางปั๊มน้ำมัน จ.กระบี่ แม้วันเกิดเหตุเป้าหมายจะเปลี่ยนตัวเป็นผู้เสียหายรายอื่น แต่กลุ่มคนร้ายยังคงเดินหน้าตามแผน แบ่งหน้าที่กันหลอกโอนเงินรวมกว่า 2.5 แสนบาท ก่อนอ้างตัวเป็นตำรวจใช้กำลังประทุษร้ายพยายามอุ้มผู้เสียหายขึ้นรถและชิงกระเป๋าเงินหลบหนีไป
จากการปูพรมตรวจค้น 7 จุดเป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้และกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางรถยนต์ 4 คัน, โทรศัพท์ 9 เครื่อง, สมุดบัญชี 17 เล่ม พร้อมอุปกรณ์แอบอ้างอาทิเสื้อกั๊กสีดำและหมวกไหมพรม โดยพบว่าหนึ่งในตัวการมีประวัติโชกโชนแอบอ้างเป็นตำรวจอุ้มรีดทรัพย์มาแล้วหลายครั้ง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป