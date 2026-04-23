รบ.เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ดิน แนะหลีกเลี่ยงสัมผัสดิน-น้ำโดยตรง

เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า รัฐบาลเตือนประชาชนเฝ้าระวัง “โรคเมลิออยด์ โดสิส” หรือ “โรคไข้ดิน” อย่างใกล้ชิด โดยฉพาะเกษตรกร ชาวนา ผู้ที่ทำงานสัมผัสดินและน้ำ รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต ธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงสูงกว่ากลุ่มอื่น หลังพบแนวโน้มการระบาดยังคงน่ากังวล ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 16 เม.ย. 69 พบผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ 732 ราย และมีผู้เสียชีวิต 23 ราย
โรคเมลิออยด์โดสิส เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบในดินและน้ำ สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล การหายใจเอาฝุ่นดิน หรือการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ มีอาการได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ตั้งแต่มีไข้สูง หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ไปจนถึงมีแผลบวมแดงหรือฝีหนอง ซึ่งหากเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด อาจทำให้เกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตได้
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น รองเท้าบูทและถุงมือ และหากมีอาการไข้สูงเกิน 2 วัน หายใจเหนื่อย หรือมีแผลติดเชื้อ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง