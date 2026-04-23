สมช.มีมติยกเลิก MOU 2544 พร้อมแจงเหตุผล 3 ข้อ

วันนี้ (23 เม.ย.) ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2569 มีมติ "ยกเลิก MOU44" โดยมีเหตุผลสำคัญ ดังนี้
1. MOU44 เป็นกรอบการเจรจาการบริหารทรัพยากรใต้ทะเล ระหว่างไทย-กัมพูชา แต่กว่า 25 ปีที่ผ่านมา มีการเจรจาเพียง 5 ครั้ง และไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเล ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ
2. การยกเลิกครั้งนี้ เพื่อยุติการเจรจาตามกรอบ MOU44 หากฝ่ายกัมพูชายังคงต้องการพัฒนาและบริหารทรัพยากรใต้ทะเลร่วมกับไทย ขอให้แสดงเจตนารมณ์เพื่อจัดกรอบการเจรจาใหม่ที่มีความเป็นไปได้ โดยไม่นำไปสู่ข้อพิพาทเช่นที่ผ่านมา
3. สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเจรจาไม่คืบหน้าและไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงต้องตกลงเขตแดนทางทะเลให้ได้ก่อน แล้วจึงหาแนวทางพัฒนาและบริหารร่วมกันบนพื้นฐานความจริงใจและแบ่งปันด้วยความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ทั้งนี้ ที่ประชุม สมช.ได้มีมติเห็นชอบแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไป จะเสนอ ครม.พิจารณา และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป