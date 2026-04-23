ราคาทองคำครั้งที่ 10 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 73,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.52 น. ครั้งที่ 10 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 72,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,706.24 บาท