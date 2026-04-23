GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 1,108 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่ารายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (22 เม.ย.) จุดความร้อนของไทยยังคงลดลง พบ 1,108 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 481 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 315 จุด พื้นที่เกษตร 181 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 60 จุด พื้นที่เขต สปก. 54 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 17 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมาร์ 2,244 จุด ลาว 827 จุด เวียดนาม 338 จุด กัมพูชา 234 จุด มาเลเซีย 51 จุด