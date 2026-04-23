กสศ.เผยทุนนักเรียนยากจนพิเศษปรับอัตราใหม่ ปี 2569

เพจทางการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โพสต์ระบุว่า ปีการศึกษา 2567 - 2569 “ทุนเสมอภาค กสศ.” มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนขึ้นแบบขั้นบันได ตามมติ ครม. โดยจะทยอยปรับจำนวนเงินอุดหนุนครั้งแรกในปีการศึกษา 2567 ดังนี้
ปีการศึกษา 2567 = 3,480 บาท/คน/ปี
ปีการศึกษา 2568 = 3,840 บาท/คน/ปี
ปีการศึกษา 2569 = 4,200 บาท/คน/ปี
ชวนทุกคนช่วยกันแจ้งข้อมูลนักเรียนเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาไปที่โรงเรียนใกล้บ้าน 8 ก.ค.- 1 ส.ค. 2567 นี้ กสศ. เปิดระบบให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลนักเรียน (นร./กสศ.01) เพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มใหม่ ให้ได้รับการช่วยเหลือผ่านเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค ในปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 นี้