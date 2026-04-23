"เทพไท"ชี้ถ้า รบ.จะกู้เงินแก้ปัญหาประเทศ ควรให้ตัวแทน ปชช.มีส่วนร่วมตรวจสอบด้วย

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ถ้าจะกู้เงิน ต้องโปร่งใส
หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลจะออกพรก.กู้เงินจำนวน 5 แสนล้านบาทว่า เรื่องนี้มอบหมายให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องกู้เงิน จนล่าสุดได้เห็นคำตอบจากนายเอกนิติแล้วว่า รัฐบาลจะออกพรก.กู้เงิน 5แสนล้านบาทจริง โดยยังไม่มีความจำเป็นจะต้องขยายเพดานเงินกู้หนี้สาธารณะ แสดงให้เห็นว่า กระแสข่าวที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการเตรียมการ และมีแนวความคิดจะกู้เงิน จนเป็นกระแสข่าวและในที่สุดก็ยอมรับความจริงว่า จะกู้เงินแน่นอน
ปัญหามีอยู่ว่ารัฐบาลจะใช้วิธีการออก พรก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท หรือจะใช้เงินกู้ตอนจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งถ้าหากรัฐบาลจะใช้วิธีการออกเป็นพรก.กู้เงิน 5แสนล้านบาท โดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และฉุกเฉินเหตุจำเป็นต้องออกเป็นพรก.เงินกู้จริง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในตอนนี้ ซึ่งปัญหาหลักอยู่ที่วิกฤตน้ำมันแพง และล่าสุดได้เห็นแนวโน้มว่า ราคาน้ำมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ราคาน้ำมันลดลง
ล่าสุดมีคำยืนยันจากนายเอกนัฎ พร้อมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ส่งสัญญาณว่า จะมีการลดราคาน้ำมันลิตรละ 2 บาทขึ้นไปเป็นอย่างน้อย แสดงให้เห็นว่า วิกฤตน้ำมันหรือราคาน้ำมันแพง เป็นไปในทางที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงไม่จำเป็นจะต้องกู้เงินมาอุ้มราคาน้ำมัน ถ้าไม่มีความจำเป็นเช่นนี้ ก็ควรจะให้การกู้เงินไปอยู่ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาล เพื่อจะให้ส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน ได้ตรวจสอบโครงการ ที่มาที่ไป ความจำเป็น ความสำคัญว่า เงินกู้ซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนทั้งประเทศต้องร่วมกันรับผิดชอบ จะนำไปใช้จ่ายคุ้มค่าหรือไม่
แต่ถ้ารัฐบาลยังดึงดันจะออกเป็นพรก.กู้เงิน ก็เปรียบเสมือนรัฐบาลมัดมือชก รวบหัวรวบหางออกเป็น พรก. โดยไม่มีตัวแทนของประชาชนหรือ ส.ส.เข้าไปตรวจสอบ เข้าไปอภิปรายถึงความเหมาะสมของใช้เงิน ซึ่งเป็นเงินของประชาชนด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ อาจจะมีการหมกเม็ดโครงการในพรก. ซึ่งอาจทำให้การใช้วงเงินกู้จากพรก.กระจุกตัวบางพื้นที่ หรือจัดให้เฉพาะบางกลุ่มบางกระทรวง อาจจะเป็นข้อสงสัยที่ประชาชนตั้งคำถามว่า การกู้เงินในครั้งนี้ จะเป็นการหวังทำโครงการเพื่อถอนทุนคืนหรือไม่
ถ้าหากรัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องกู้เงิน ก็ควรใช้วิธีการกู้เงินอยู่ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาล จะโปร่งใสกว่า และไม่สนับสนุนให้รัฐบาลใช้วิธีการออกพรก.กู้เงิน 5แสนล้านบาท ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่โปร่งใส อยากให้รัฐบาลมีความตรงไปตรงมา ไม่ว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลที่จะออกพรก.กู้เงินได้ก็ตาม แต่ภาระความรับผิดชอบ หรือภาระหนี้ย่อมตกเป็นของประชาชนทั้งประเทศ
เมื่อจะกู้เงินมาใช้แก้ปัญหาของประเทศ ก็ควรให้ตัวแทนของประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย