ทร.ยันยกเลิก MOU 44 ไทยทำได้ หากกัมพูชาค้าน เจอกันเวทีโลก

พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ว่า ที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงการยกเลิก MOU 44 เนื่องจาก MOU 44 ใช้มานานแล้ว และไม่มีความคืบหน้า ขณะนี้ทางกัมพูชาได้เข้ามาเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) แล้ว สามารถที่จะพูดคุยกันได้ในวงสมาชิกเพื่อประโยชน์ของไทย
ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากยกเลิก MOU 44 แล้ว จะใช้เครื่องมือใดในการดูแลพื้นที่ระหว่างประเทศ พล.ร.อ.ธาดาวุธ กล่าวว่า ใช้หลักกฏหมายสากลของ UNCLOS ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเป็นสมาชิกแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นส่วนของทางรัฐบาลที่จะดำเนินการต่อ ส่วนกองทัพเรือเป็นผู้ปฏิบัติ โดยหลักปฏิบัติของกองทัพเรือในการรักษาอธิปไตยทางทะเลของประเทศ ถ้ารัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศมีความชัดเจนแล้ว กองทัพเรือก็มีความพร้อมในการปฎิบัติทันทีตามนโยบายของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม หากกัมพูชาคัดค้าน ก็ต้องไปพูดคุยกันในเวทีระหว่างประเทศ