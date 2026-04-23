เตือนด่วน! 56 จังหวัดรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง กทม.โดนด้วย 23-25 เม.ย.นี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 56 จังหวัดในภาคเหนือ อีสาน กลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ในช่วงวันที่ 23 – 25 เมษายน 2569 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ 23 -25 เมษายน2569 ดังต่อไปนี้
วันที่ 23 เมษายน 2569
- ภาคเหนือ จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
- ภาคกลาง จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด
วันที่ 24 เมษายน 2569
- ภาคเหนือ จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงรายลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
- ภาคกลาง จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 24 – 25 เมษายน 2569
- กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 เมษายน 2569
- ภาคเหนือ จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
- ภาคกลาง จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 23 - 25 เมษายน 2569 ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานแจ้ง 56 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว โดยกำชับให้ติดตามสถานการณ์ สภาพอากาศ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับ รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง ป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน "THAI DISASTER ALERT”" และหากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป
อนึ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานการแจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันดังนี้
- พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง (เตรียมพร้อมรับสถานการณ์): จ.น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
- พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด): จ.แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา หนองบัวลำภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอำนาจเจริญ
- อากาศร้อนจัด (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด): จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ กาญจนบุรี และลพบุรี
- น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง(เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด): จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
- คุณภาพอากาศ (PM 2.5) ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (เตรียมพร้อมรับสถานการณ์): จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก
- คุณภาพอากาศ (PM 2.5) ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด): จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ราชบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และสมุทรสงคราม