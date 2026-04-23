วิกฤตน้ำมันพ่นพิษ! 'ลุฟท์ฮันซ่า' ยกเลิก 20,000 เที่ยวบิน ถึง ต.ค.นี้

สำนักข่าว BBC รายงานว่า กลุ่มสายการบิน Lufthansa Group หรือ ลุฟท์ฮันซ่า ประกาศปรับตารางบินครั้งสำคัญ ด้วยการยกเลิกเที่ยวบินระยะสั้นกว่า 20,000 เที่ยวบิน จนถึงเดือนตุลาคม 2569 เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันเครื่องบินที่พุ่งสูง โดยการปรับลดครั้งนี้คิดเป็นประมาณ 1% ของความจุผู้โดยสาร (ASK) ในช่วงฤดูร้อน
ทั้งนี้ การยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวช่วยลดการใช้น้ำมันเครื่องบินได้ราว 40,000 ตัน ซึ่งมีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่าน
โดยกลุ่ม Lufthansa มุ่งเน้นลดเที่ยวบินที่ไม่ทำกำไร พร้อมปรับโครงสร้างเครือข่ายเส้นทางยุโรปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนดังกล่าวครอบคลุมฮับหลักทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ แฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก ซูริก เวียนนา บรัสเซลส์ และ โรม โดยยังคงรักษาการเชื่อมต่อเส้นทางระยะไกลไว้
ขณะที่บางเส้นทางระยะสั้นถูกยกเลิกหรือรวมเที่ยวบินผ่านฮับอื่นภายในกลุ่มสายการบินในเครือ เช่น Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines และ ITA Airways ต่างมีส่วนร่วมในแผนรวมเครือข่ายครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในภาพรวม
แม้จะมีการปรับลดเที่ยวบิน แต่ลุฟท์ฮันซ่า ยืนยันว่ายังคงสามารถให้บริการเครือข่ายเส้นทางทั่วโลกได้ตามปกติ โดยเฉพาะเส้นทางระยะไกล พร้อมทั้งใช้มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ทั้งการจัดหาน้ำมันล่วงหน้าและการทำ hedging เพื่อรักษาเสถียรภาพของการดำเนินงานในช่วงที่ตลาดพลังงานยังผันผวน