ญี่ปุ่นเล็งออกมาตรการจำกัดอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดีย หวังคุ้มครองเยาวชน

ข้อมูลจากคณะอนุกรรมการสังกัดกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยให้เห็นว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาข้อกำหนดว่าด้วยการให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ต้องติดตั้งระบบคัดกรองตามเกณฑ์อายุเป็นค่าเริ่มต้น (Default)
อย่างไรก็ตาม เกณฑ์เกี่ยวกับอายุที่เฉพาะเจาะจงยังไม่ได้มีการหารือกันในขณะนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนชี้ว่า การจำกัดอายุแบบครอบคลุมเพียงเกณฑ์เดียวอาจไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุด เนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
คณะอนุกรรมการมีกำหนดการออกรายงานในช่วงฤดูร้อนนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายหรือการประกาศแนวทางปฏิบัติใหม่ภายในสิ้นปี โดยในปัจจุบันกฎหมายญี่ปุ่นเพียงแค่ขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตเปิดใช้งานระบบคัดกรองเยาวชน แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับหากผู้ปกครองเลือกที่จะปฏิเสธมาตรการดังกล่าว
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของญี่ปุ่นเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศต่างๆ เริ่มปกป้องเยาวชนบนโลกออนไลน์ โดยออสเตรเลียได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ที่เป็นเยาวชนไปกว่า 4.7 ล้านบัญชี ขณะที่อังกฤษ กรีซ และอินโดนีเซีย ต่างกำลังผลักดันมาตรการในลักษณะเดียวกัน
ทั้งนี้ บริษัทโซเชียลมีเดียกำลังถูกกดดันอย่างหนัก เนื่องจากมีการออกแบบฟีเจอร์ที่กระตุ้นให้ผู้ใช้เสพติดและมีเนื้อหาที่เป็นอันตราย ซึ่งนักวิจารณ์ระบุว่า สามารถสร้างความเสียหายต่อพัฒนาการทางสติปัญญาและสุขภาพจิตของเด็กได้ โดยผลสำรวจของกระทรวงฯ เผยว่า เยาวชนญี่ปุ่นใช้เวลาเกือบ 70 นาทีต่อวันไปกับโซเชียลมีเดียในวันธรรมดา ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั้งประเทศเกือบเท่าตัว
นอกจากนี้ นักจิตวิทยาบางส่วนยังเชื่อมโยงการใช้โซเชียลมีเดียกับความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต อาทิ การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ โรคคิดว่ารูปร่างตนเองผิดปกติ (body dysmorphia) พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ และการฆ่าตัวตาย โดยรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นระบุว่า ในปี 2567 มีรายงานกรณีการหมิ่นประมาท การล่วงละเมิด หรือประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือกว่า 27,000 กรณี ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา