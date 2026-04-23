ธอส.ช่วยลูกค้าลดภาระค่าไฟ ให้กู้เพิ่มติดตั้ง Solar Roof ดบ.เริ่มต้น 1% ต่อปี

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. เดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้กู้เพิ่มสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการติดตั้ง Solar Roof หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อประหยัดพลังงาน ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าและค่าครองชีพในระยะยาว วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยวงเงิน 100,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี ผ่อนชำระเงินงวดเพียง 2,900 บาท วงเงิน 200,000 บาทถัดมา อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,600 บาท (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดในผลิตภัณฑ์สินเชื่อซ่อม – แต่ง และ สินเชื่อซ่อม - แต่ง Plus)
ทั้งนี้ ธอส. มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน สนับสนุนให้ประชาชนติดตั้ง Solar Roof ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนในระยะยาว พร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม โดยออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำและเงินงวดผ่อนชำระต่ำ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H BANK Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ G H BANK Social Media ทุกช่องทาง