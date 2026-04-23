สมช.ตั้ง ผอ.ข่าวกรอง เป็น หน.คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้

นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม สมช. วันนี้ มีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเข้าไปดูรายละเอียด และจัดระบบการบริหารจัดการใหม่ ทั้งระดับโครงสร้าง วัฒนธรรม และระดับบุคคล ที่จะดูแลเรื่องโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ อส. ที่จะเตรียมความพร้อมกับเข้าสู่ระบบปกติในอนาคต โดยจะมีการพิจารณางบประมาณบางส่วนที่จะนำเสนอต่อไปเพื่อใช้ในการอบรมและเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ในอนาคต
ขณะที่เรื่องความร่วมมือกับมาเลเซีย เพื่อโน้มน้าวชักชวนให้มาเลเซียมาร่วมพัฒนาพื้นที่ เพื่อผลประโยชน์เศรษฐกิจในพื้นที่ ให้มีการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการประสานงานการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่กระทำผิดก็จะมีมาตรการที่ร่วมมือใกล้ชิดมากขึ้น รวมถึงเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดบริหารจัดการชายแดน เพื่อติดตามช่องทาง และควบคุมการเข้าออกของบุคคลให้เกิดความเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มคนเคลื่อนย้ายอาวุธหรือกำลังคนเข้ามาก่อความไม่สงบ ในประเทศไทยก็จะมีความร่วมมือกับมาเลเซียมากใกล้ชิดมากขึ้น
นอกจากนี้ ในเรื่องกระบวนการพูดคุยที่เกิดขึ้น นอกจากที่มาเลเซียแล้ว จะให้ความสำคัญกับกระบวนการพูดคุยในประเทศไปพร้อมกันด้วย และจะทำให้สองส่วนมีความเชื่อมโยงกัน นำไปสู่การแก้ปัญหาให้ครบทั้งระบบ ย้ำว่าก็จะมีการเชื่อมโยงการทำงานอย่างใกล้ชิดกับมาเลเซีย
นายฉัตรชัย เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข โดยมี สมช. เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมแต่งตั้งผู้แทนของรัฐบาลสานต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้ว โดยกำหนดตัวบุคคลบางส่วนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการประสานเชื่อมโยงแก้ปัญหาภาคใต้ โดยจะไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว
ขณะเดียวกัน สมช. ยังเห็นชอบตั้งที่ปรึกษาที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในด้านต่าง ๆ 7 ด้าน โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม อดีตเลขาฯ สมช. เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษา ซึ่งคณะที่ปรึกษาจะประกอบด้วยข้าราชการประจำ นักวิชาการ บุคคลด้านความมั่นคงที่มีด้านประสบการณ์ร่วมอยู่ในคณะ โดยจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันทำงานในสภาความมั่นคงระยะต่อไป
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม สมช. ไม่ได้มีการพูดคุยหรือวิเคราะห์คดีลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ